Insufficienza respiratoria, salvo bimbo di 6 mesi

Salvato tra Massa e Pisa dopo l'intervento tempestivo dell'Ecmo Team di Monasterio. La mamma, "Riportato a casa nostro figlio in perfetta salute"

PISA — Edoardo ha solo sei mesi, ma la sua storia è già un simbolo di efficienza e professionalità della rete sanitaria toscana. Nato lo scorso Agosto all’Ospedale Versilia con una grave insufficienza respiratoria, il piccolo ha lottato tra la vita e la morte nelle prime ore di vita, venendo salvato grazie all’intervento tempestivo dell’Ecmo Team pediatrico dell’Ospedale del Cuore di Monasterio. Oggi, Edoardo sta bene e potrà crescere senza alcuna conseguenza sulla sua salute.

Dopo il parto, i medici del Versilia si sono accorti subito della gravità della situazione e hanno disposto il trasferimento all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, centro di riferimento per i neonati critici. Le condizioni di Edoardo, però, sono peggiorate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dell’Ecmo Team di Monasterio. L’ambulanza speciale dell’ospedale ha raggiunto il neonato a Pisa, impiantando la macchina cuore-polmoni che gli ha permesso di sopravvivere. Trasportato poi a Massa, Edoardo è rimasto in Ecmo per quasi due settimane, fino alla ripresa dei suoi polmoni, del cuore e degli altri organi messi a dura prova dall’infezione. Dopo un mese di ricovero, ha potuto lasciare l’ospedale in perfetta salute.

“La storia del piccolo Edoardo è la conferma della forza e dell’efficienza della rete pediatrica regionale", ha spiegato il dottor Vitali Pak, Direttore di Cardiochirurgia Pediatrica e Responsabile dell’Ecmo Team. "Grazie a questa rete, il nostro Ecmo Team Mobile ha potuto intervenire tempestivamente in un’emergenza neonatale, garantendo supporto a tutte le terapie intensive neonatali toscane”.

Un lavoro di squadra che ha visto impegnati medici, infermieri e perfusionisti nella gestione di un caso delicato e complesso. “La nostra Terapia Intensiva ha lavorato come una squadra – ha raccontato la dottoressa Elisa Barberi, Responsabile della Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale – impegnandosi in una gestione avanzata che ha richiesto l’utilizzo dell’Ecmo e di terapie innovative. Siamo felici per Edoardo, che ha rappresentato anche una grande occasione di crescita professionale per tutto il team”.

A distanza di sei mesi, il ritorno di Edoardo all’Ospedale del Cuore per un controllo ha confermato il buon esito dell’intervento e la sua piena ripresa. “L’Ecmo Team ha salvato il nostro Edoardo", ha detto commossa la mamma. "Lo abbiamo riportato a casa in perfetta salute, senza alcuna conseguenza, né polmonare, né cardiaca, né cerebrale. Ho solo da ringraziare Monasterio, il suo personale e tutti i medici e sanitari che si sono presi cura di lui”.