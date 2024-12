Lavori tra i binari, modifiche sulla linea Pisa-La Spezia

Dopo l'Epifania inizieranno gli interventi di potenziamento tecnologico e di manutenzione. Le ripercussioni sul traffico ferroviario

PISA — Sulla linea Pisa – La Spezia sono in programma dal 7 Gennaio al 27 Giugno 2025 sono in programma lavori di potenziamento tecnologico e manutenzione che comporteranno rallentamenti e riprogrammazione per alcuni treni a lunga percorrenza e regionali fra la Toscana e la Liguria. A darne notizia sono Trenitalia e Rete ferroviaria italiana (Rfi, Gruppo Fs).

Gli interventi di Rfi prevedono l’installazione del nuovo sistema Ertms, il rinnovo dei binari, la manutenzione straordinaria al ponte ferroviario a Pietrasanta e la nuova configurazione della stazione di La Spezia Migliarina per un investimento totale da parte di Rfi di 65 milioni di euro.

Per consentire l’operatività dei cantieri diurni, dal 7 Gennaio al 27 Giugno, la circolazione dei treni dal lunedì al venerdì tra le stazioni di Massa Centro e Viareggio si svolgerà a binario unico dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 12,30 alle 13,30. Dalle 10,30 alle 12,30 sarà invece interrotta.

Nelle località interessate dai cantieri notturni, sarà invece istituita durante tutti i giorni della settimana una riduzione di velocità a 40 km/h con conseguente necessità di riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

E' prevista per alcuni treni la riprogrammazione degli orari di partenza e degli orari di arrivo con incremento dei tempi di viaggio o la cancellazione. Sono coinvolti Frecciargento e Frecciabianca, Intercity e Regionale.

Regionale: sono previste cancellazioni o limitazioni dei treni, i tempi di percorrenza avranno un incremento medio di circa 10 minuti e ci saranno modifiche di orario anche con partenze anticipate.

Intercity: aumentano il tempo di viaggio di circa 10/20 minuti, con anticipi in partenza e/o posticipi in arrivo. Mentre per gli Intercity Notte il tempo di viaggio aumenta fino a due ore e mezza con anticipi in partenza e/o posticipi in arrivo. Gli Intercity 505 Ventimiglia – Roma, 657 Milano – Livorno (dal lunedì al venerdì) e 670 Livorno – Milano (dal lunedì al venerdì) sono limitati a La Spezia.

Frecce: modifiche agli orari di partenza e arrivo dei collegamenti a lunga percorrenza Roma – Genova via Firenze e Roma – Genova via Civitavecchia/Grosseto/Livorno.

I lavori nel dettaglio:

Tra Viareggio ed Arcola dal 7 gennaio al 27 giugno 2025 (durante le ore diurne) saranno avviati i cantieri per realizzare l’ERTMS (European Railway Traffic Management System). Si tratta del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni. L’opera è finanziata con risorse del Pnrr.

Inoltre, dal 7 gennaio al 30 aprile tra Massa e Sarzana (durante le ore notturne) saranno rinnovati 13 chilometri di binario.

Contestualmente saranno svolti lavori nella stazione di La Spezia Migliarina per migliorare la gestione dei treni 5 Terre Express, che prevedono la realizzazione di un nuovo binario tronco centralizzato ed elettrificato. Il marciapiede sarà alzato a 55 cm, secondo lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani, per consentire ai viaggiatori un più agevole accesso ai treni. Inoltre saranno implementati i sistemi per le informazioni in stazione.

La linea ferroviaria, nello stesso periodo, sarà interessata dai lavori per la manutenzione straordinaria del ponte ferroviario a Pietrasanta, che sarà oggetto di importanti interventi di consolidamento strutturale. Programmati anche cantieri a cura del Comune di Viareggio e della Provincia di Pisa per realizzare rispettivamente il nuovo sottopasso in via S. Francesco e la nuova viabilità in località Madonna dell’Acqua.