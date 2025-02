Pisa, più sicurezza, arrivano 51 nuovi Carabinieri

Al Bano Carrisi: «Putin? Mi hanno assicurato che a fine agosto si farà il concerto per la pace nella piazza Rossa»

Rafforzato il presidio per tutto il territorio, con un occhio attento alla prevenzione e alla lotta alla violenza di genere

PISA — Cinquantuno nuovi Carabinieri sono stati assegnati al Comando Provinciale di Pisa per potenziare il presidio del territorio. I giovani militari, con un’età media di 23 anni, sono stati destinati esclusivamente alle Stazioni territoriali, senza alcun impiego in incarichi amministrativi, per garantire una maggiore vicinanza alla cittadinanza e un controllo più efficace delle aree urbane e periferiche.

I nuovi Carabinieri provengono da diverse regioni d’Italia e hanno completato il loro percorso di selezione e addestramento presso le Scuole Allievi Carabinieri di Campobasso, Iglesias, Taranto, Torino e Reggio Calabria. Con il loro arrivo, le Stazioni del capoluogo e della provincia potranno contare su un personale più numeroso.

La scelta di destinare tutto il nuovo contingente alle Stazioni territoriali rientra in una strategia più ampia per potenziare i servizi di prossimità e migliorare la sicurezza nei diversi comuni della provincia.

Tra i 51 nuovi Carabinieri assegnati, 12 sono donne con un focus specifico sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.