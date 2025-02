Tutti in marcia per la pace a Pontasserchio

Pronta la terza edizione del corteo a cura del Comune e di tante altre realtà del territorio. Cecchelli: "Il nostro è territorio di pace"

SAN GIULIANO TERME — Torna l'appuntamento annuale, arrivato alla terza edizione, della Marcia della Pace, in programma sabato alle 15, con la partenza in via Veneto a Pontasserchio e con un percorso che si estenderà tra i paesi di San Martino Ulmiano e di Limiti per poi arrivare al Parco della Pace "Tiziano Terzani".

"Il mondo va nella peggiore direzione - ha spiegato il senso dell'iniziativa Franco Marchetti, vice presidente Casa del popolo – le guerre in corso stanno distruggendo intere comunità: non ci possiamo permettere di rimanere fermi a guardare. Sappiamo bene di essere una piccola goccia ma auspichiamo di diventare un mare, una grande ondata pacifica. Non c’è pace se c’è povertà, non c’è giustizia civile e sociale se ci sono diseguaglianze nel mondo, se consideriamo che l'1% della popolazione possiede quasi la metà delle ricchezze disponibili. Non ci rassegniamo alla passività del presente senza far nulla per il domani e continuiamo a portare avanti, parrocchia e Casa del popolo, insieme alle associazioni aderenti, un messaggio di pace e di libertà”.

L'evento che vede, come capofila organizzativi, la Casa del popolo di Pontasserchio e l'unità pastorale di Limiti, Pappiana, Pontasserchio e San Martino a Ulmiano, insieme a tante altre realtà associative di volontariato che hanno aderito, dall' istituto comprensivo Livia Geresch a Bagni Crea, dall'associazione Il Gabbiano alla Spi-Cgil, dall'Anpi alla Casa del popolo Orzignano, dalla Pubblica Assistenza, all'Agesci, dalla pastorale giovani Val di Serchio, dalla Croce Rossa Italiana alla Consulta del volontariato San Giuliano Terme.

“Siamo pronti per la Marcia della pace – ha detto il parroco don Marco Giacomino – che sta già registrando importanti adesioni e per questo lanciamo un ulteriore appello per una grande partecipazione di popolo e ritrovarsi per lanciare un profondo messaggio contro l'indifferenza, un messaggio di pace, grazie anche alla presenza di tante famiglie e di giovani, senza mai perdere di vista l'insegnamento dei più anziani, soprattutto di chi ha vissuto la barbarie della guerra. Lo facciamo unendo le forze di tante associazioni del territorio, con differenze improntanti per tipologia ed attività, ma tutte unite per la pace”.

E i ringraziamenti finali per l'organizzazione e il coinvolgimento di così tante associazioni arrivano dal sindaco Matteo Cecchelli. “La Marcia della pace è diventato un appuntamento consolidato. San Giuliano Terme - ha concluso - è territorio di pace, Medaglia d'argento al Merito civile per il determinante ruolo della sua comunità nella Liberazione e nell'accoglienza degli sfollati durante la Seconda guerra mondiale e l'occupazione nazista e fascista dell'Italia”.