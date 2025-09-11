Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 11 settembre 2025
Attualità giovedì 11 settembre 2025 ore 18:30

Il Premio Brunelleschi a Fiona May e Jury Chechi

Il 15 Settembre nel Parco Pertini-Voltolina a Uliveto Terme Fiona May e Jury Chechi riceveranno il Premio Brunelleschi 2025 in una serata speciale



VICOPISANO — Sotto le stelle, nel cuore del Parco Pertini-Voltolina di Uliveto Terme, il prossimo 15 Settembre alle 21:00 si terrà una serata dedicata allo sport, alla salute e al valore umano. A ricevere il Premio Brunelleschi 2025 saranno due icone dello sport italiano: Fiona May, leggenda del salto in lungo, e Jury Chechi, simbolo della ginnastica e soprannominato il "Signore degli Anelli".

La cerimonia è stata presentata ufficialmente l’11 Settembre durante una conferenza stampa, alla presenza del Sindaco Matteo Ferrucci, dell’Assessore allo Sport Andrea Taccola, dei presidenti delle associazioni Amos e Pro Loco, Alessandro Frassi ed Enrico Salustri, e del giornalista Massimo Marini, che condurrà l’evento. Sarà proprio Marini, in dialogo con i due campioni, a ripercorrerne le carriere, accompagnato da video e testimonianze.

Il Premio sarà consegnato dal Sindaco e dall’avvocato Chiara Bigioni, responsabile investimenti e sviluppo di CoGeDi international, la società proprietaria del marchio Uliveto. "L'acqua minerale naturale Uliveto – ha detto Bigioni – è da sempre legata al mondo della salute e dello sport, rappresentando una scelta ideale per gli atleti e le atlete a tutti i livelli, poiché, grazie alla sua ottimale mineralizzazione è in grado di reintegrare velocemente la perdita di sali minerali e liquidi dovuta allo sforzo fisico". Ha aggiunto: "Coltiviamo con costanza questo connubio attraverso il sostegno a tanti eventi e federazioni sportive perché crediamo fortemente nel valore dello sport sia per il benessere fisico e mentale a tutte le età oltreché per il grande valore sociale".

May e Chechi fanno parte del gruppo di testimonial che da anni rappresentano i valori dell’acqua di Uliveto. Saranno protagonisti di una serata pensata per coinvolgere anche i giovani, le associazioni sportive locali e il territorio, grazie all’impegno congiunto di Amos e Pro Loco.

Il Premio Brunelleschi è già stato conferito in passato a personalità di grande rilievo, tra cui Adalberto Giazotto e Federico Ferrini per il progetto VIRGO, la giornalista Silvia Rosa-Brusin, l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt, la dottoressa Manuela Roncella e in memoria della psichiatra Barbara Capovani. Il 15 Settembre toccherà a due campioni di sport e di vita ricevere un riconoscimento che unisce cultura, scienza e umanità.

In caso di maltempo, l’evento si terrà negli spazi coperti della Piscina Comunale di Uliveto Terme. 

Michele Bufalino
