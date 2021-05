Covid-19, in provincia due nuovi decessi

Registrate altre due vittime nel Pisano a seguito dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore, con un minor numero di tamponi analizzati, 54 nuove positività

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono state accertate 54 nuove positività al coronavirus e sono stati registrati due ulteriori decessi di persone colpite da Covid-19, un uomo di 61 anni e una donna di 83. Questo quanto riferiscono Regione e Ausl con i bollettini quotidiani odierni sull'andamento dell'epidemia.

Dai dati Aoup, invece, risulta che i ricoverati in area Covid negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara sono oggi 106 (5 in più di ieri), 30 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (ieri erano 29). All’ospedale Lotti di Pontedera altri 35 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 25 casi (Cascina 9, Pisa 10, San Giuliano Terme 2, Vecchiano 2, Vicopisano 2), Valdera e Alta Valdicecina 9 casi (Bientina 1, Buti 2, Calcinaia 1, Casciana Terme Lari 1, Ponsacco 1, Pontedera 1, Santa Maria a Monte 2), Valli Etrusche 2 casi (Guardistallo 1, Monteverdi Marittimo 1), Comprensorio del Cuoio i restanti casi (in attesa dei dati dalla Ausl Toscana centro, ndr).

Sempre nelle ultime 24 ore sono state certificate 27 guarigioni nell'area pisana e 38 fra Valdera e Alta Valdicecina, quindi per entrambi i territori si registra un calo degli attualmente positivi. Per gli altri due ambiti pisani il dato delle guarigioni non è disponibile nel dettaglio.

Con i numeri di oggi la Regione Toscana aggiorna a 28.026 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia: la maggior parte dei contagiati sono guariti, 659 le morti accertate.

In Toscana, compresi numeri arrivati dalla provincia di Pisa, si contano oggi 29 ulteriori decessi e 570 nuovi casi. I toscani ricoverati sono oggi 1.555 (9 in più rispetto a ieri), 249 dei quali in terapia intensiva (uno in meno). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.