Pisa, il mercato è entrato già nel vivo

PISA — Il conto alla rovescia è partito. Nelle prossime 48 ore il Pisa definirà la separazione da Filippo Inzaghi e annuncerà il nuovo allenatore per la stagione del ritorno in Serie A. Il tecnico, in vacanza a Formentera, è in costante contatto con il club e con il Palermo. L’accordo per la risoluzione è ormai vicino e comprende anche la cessione di Vignato ai rosanero. Dopo una sola stagione, Inzaghi è pronto a salutare.

Sul fronte panchina, la scelta è ormai ridotta a due nomi. In cima alla lista c’è Alberto Gilardino, ex tecnico del Genoa, su cui si sono mosse anche Fiorentina e Cremonese. Il Pisa si è mosso per tempo, e punta a replicare la scelta di un altro ex campione del mondo dopo Inzaghi. L’altro nome resta coperto, come spesso accade quando la società sceglie di lavorare lontano dai riflettori. Potrebbe essere un tecnico mai menzionato prima, oppure uno tra Tedesco, De Rossi, Giampaolo o Van Bommel

Intanto il mercato entra nel vivo. Il club è pronto a chiudere tre operazioni in entrata: Vural, Lusuardi e Dawidowicz. Isak Vural, classe 2006, sarà l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra. Il trequartista turco-svedese arriverà dal Frosinone per oltre 4 milioni, con un contratto fino al 2028 e opzione per il 2029. Giocatore seguito anche da Atalanta, Juventus e Betis Siviglia, ha disputato 23 gare in B nell’ultima stagione.

Mateus Lusuardi, difensore centrale brasiliano, costerà circa un milione. Classe 2004, ha debuttato in A a Dicembre contro la Juventus e ha totalizzato 16 presenze complessive tra Serie A e B, con due reti. Firmerà un contratto triennale fino al 2028.

Infine, è ai dettagli anche l’accordo con Pawel Dawidowicz, in uscita dal Verona. Il centrale polacco, 180 presenze in Italia e sei stagioni in Serie A, arriverà a parametro zero e firmerà un biennale. L’intesa è vicina, e l’operazione potrebbe essere chiusa già all’inizio della prossima settimana.