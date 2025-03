​“India” incanta i piccoli al Teatro Nuovo

Domenica 30 Marzo alle 17 va in scena lo spettacolo finalista del Premio Scenario Infanzia 2024, tra magia, solitudine e sogni da condividere

PISA — Domenica 30 Marzo alle ore 17, il Teatro Nuovo di Pisa apre le porte ai piccoli spettatori e alle loro famiglie con “India”, spettacolo finalista al Premio Scenario Infanzia e Adolescenza 2024. Sul palco prenderà vita una storia che parla di amicizia, segreti e del bisogno di essere accettati, anche quando il nostro mondo interiore ci fa paura.

Di e con Cecilia Bartoli, con la regia di Federico Ghelarducci, “India” è un viaggio poetico e immaginifico che ha per protagonista Lilia, una bambina di 10 anni con un segreto nascosto nella cantina di casa: una tigre. Nessuno sa della sua esistenza, e Lilia la va a trovare ogni volta che la solitudine si fa troppo forte. Ma quando Anna, una coetanea, entra nella sua vita, tutto cambia. “Diventerà amica mia?”, si chiede Lilia. “Vorrà conoscere il mio segreto più prezioso?”

Attraverso una narrazione intima e visivamente affascinante, arricchita dalle sagome di Gabriele Genova e Cecilia Bartoli, dalle luci di Gerardo Bagnoli e dal sound design di Nicolò Di Pierro, “India” esplora la complessità dell’infanzia con uno sguardo delicato e profondo. Lo spettacolo è pensato per bambini dai tre anni in su, ma le emozioni che scatena toccano il cuore di ogni età.

Il Teatro Nuovo, in Piazza della Stazione 16, propone biglietti a 8 euro per adulti (7 euro per i convenzionati) e 6 euro per i bambini. I ticket sono disponibili su CiaoTickets.com o al botteghino, aperto il martedì mattina e il giovedì pomeriggio, oltre che un’ora prima dello spettacolo. “India” rientra nel cartellone 2024/2025 del Teatro Nuovo, realizzato con il sostegno della Fondazione Pisa e di Unicoop Firenze.