La danza, le note e il teatro incontrano il gusto

Dal 21 Marzo al 4 Maggio, a Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac a Pisa, al via la terza edizione di “Primavera di Danza Musica Teatro”.

PISA — Tuto pronto per la terza edizione di “Primavera di Danza Musica Teatro”, la rassegna diretta da Flavia Bucciero e Salvatore Dell’Isola, organizzata da Con.Cor.D.A./Movimentoinactor della Rete R.A.T. (Residenze Artistiche Toscane) con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana dove le note, il palco e poesia incontrano il gusto.

Dal 21 Marzo al 4 Maggio, Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac a Pisa ospiterà un cartellone di eventi all’insegna dell’arte e della convivialità pensati per tutte le età. Spettacoli di teatro, danza e musica, presentazioni di libri e racconti a cui si accompagnano apertivi e degustazioni a tema. Si comincia venerdì 21 Marzo alle 20,15 con la presentazione del libro di poesie di Renzia D’Incà “Io non sono il mio sintomo” (I Quaderni del Bardo 2024). Le poesie sono lette dall’attore Marco Di Stefano accompagnato al pianoforte da Antonio Ferdinando Di Stefano. Prima dell’inizio dello spettacolo, alle 19,00, è previsto un aperitivo al Bar Bellavita (cocktail e salati € 6).

Sabato 29 Marzo alle 17 va in scena invece "Pinocchio al pianoforte, una fiaba in musica", un recital per tutte le età in cui i bambini potranno divertirsi avvicinandosi ad un classico immortale e gli adulti coglieranno i richiami cinefili e saranno catturati dalla nostalgia di un racconto che ha caratterizzato la loro infanzia. Prima dello spettacolo, alle 16 ci sarà una merenda per piccoli e grandi al Bar Bellavita.

Domenica 6 Aprile alle 16 e alle 18 la Compagnia La Contrada di Trieste presenta “Le Quattro Stagioni”. Un progetto artistico dedicato all’infanzia, dove teatro, danza e musica si incontrano per dar vita ad uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori. Tra i due spettacoli sono previsti assaggi di pizza a cura di “Fooderia I Preziosi”.

Grande attesa per la “La fabbrica di cioccolato” lo spettacolo liberamente tratto dal libro di Roald Dahl che va in scena domenica 13 Aprile alle 17 e racconta le avventure del giovane Charlie Bucket che riesce a conquistare uno dei cinque biglietti d’oro, nascosto in una tavoletta di cioccolato, guadagnandosi così la visita alla favolosa e segretissima fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, assieme al vecchio nonno. Al termine dello spettacolo, ci sarà una degustazione di cioccolato con i prodotti di “Manufatto Cioccolato” di de Bondt.

Chiude la rassegna “Il carnevale degli animali” in programma domenica 4 Maggio alle 17. Attraverso la semplicità del linguaggio di una favola, appositamente creata per fare da trait d'union ai brani di Saint-Saëns, lo spettacolo esplora i vizi e le virtù degli uomini. Al termine dello spettacolo, ci aspetta una deliziosa degustazione di cioccolato per grandi e piccoli.

Biglietto comprensivo di degustazione: intero 10 euro, ridotto 8 (bambini fino a 8 anni, residenti quartiere Porta a mare, Barbaricina, Cep)