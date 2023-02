Martinelli, "Conti si esprima sull'aeroporto"

Il candidato del centrosinistra chiede al sindaco di esporsi dopo le parole del ministro Salvini sullo sviluppo dello scalo di Firenze

PISA — Le parole di Matteo Renzi da una parte e del ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini dall'altra sulla vicenda aeroporti tra Pisa e Firenze hanno alimentato la campagna elettorale pisana. In particolare, sullo sviluppo dell'aeroporto di Peretola a scapito del "Galilei", si è espresso il candidato del centrosinistra, Paolo Martinelli.

"Vincolare gli interventi sull'aeroporto di Pisa alla vicenda fiorentina è autolesionismo puro per l'intero sistema aeroportuale ed è punitivo in modo irricevibile verso la nostra città e la Toscana costiera - ha commentato Martinelli - le risorse per il Galilei ci sono, quindi si deve provvedere alla messa a terra di tutti gli interventi e farlo rapidamente, confermando per il nostro aeroporto la funzione centrale e baricentrica che ha già".

"Diciamo forte e chiaro avanti con il nuovo terminal e con la linea ferroviaria veloce Pisa-Firenze per un sistema aeroportuale davvero intermodale - ha aggiunto - il piano Enac va rivisto e quello di Pisa deve essere inserito come aeroporto strategico, su questo il Comune ha il dovere di fare una battaglia. A questo proposito, sarebbe anche utile che il sindaco Conti si pronunciasse sull'asse sbilanciato su Peretola emerso tra il ministro Salvini e Renzi".

"Difenderemo Pisa e il suo aeroporto - ha concluso Martinelli - e lo faremo anche a prescindere dalle appartenenze politiche, perché l'interesse della città, del suo sistema infrastrutturale, della sua economia e dei suoi lavoratori viene prima".