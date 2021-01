Governo, Conte: «Mi auguro non arrivi il ritiro delle ministre di Italia viva» Governo, Conte: «Mi auguro non arrivi il ritiro delle ministre di Italia viva»

Attualità mercoledì 13 gennaio 2021 ore 16:00

Ingegneria dei modelli 3D in aiuto della medicina

Gruppo di ricerca Biofabrication, da sx Giovanni Vozzi, Francesca Montemurro, Francesco Biagini, Auora De Acutis, Gabriele Maria Fortunato, Anna Lapomarda, Carmelo De Maria (foto pre-emergenza Covid)

Per la prima volta in 3D un modello di microbiota intestinale umano, per studiare gli effetti di farmaci e alimenti e personalizzare terapie e diete