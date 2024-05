Miss Mamma Italiana Gold Arianne è di San Giuliano

Eletta a Prato Michela Melai, mamma quarantasettenne di San Giuliano Terme, che parteciperà alla 31esima edizione del concorso riservato alle mamme

PRATO — Lo scorso fine settimana a Prato sono state selezionate le mamme toscane che potranno partecipare al concorso nazionale per l’elezione di "Miss Mamma Italiana 2024". Quest’anno, infatti, si terrà la 31esima edizione del concorso, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, riservato alle mamme dai 25 ai 56 anni e più di età.

Fra tutte le elette della Toscana spicca Michela Melai, quarantasettenne di San Giuliano Terme che si è aggiudicata la fascia di "Miss Mamma Italiana Gold Arianne".

Il concorso, inoltre, sostiene "Arianne" Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.